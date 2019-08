Musique rituelle Shona du Zimbabwe par Ambuya Nyati

Quelques mots sur Ambuya Nyati

Elle est une des plus grande représentante de la musique rituelle Shona du Zimbabwe, et pratique le chant et le m’bira - lamellophone de type sanza.

La m’bira chez les Shona représente une pratique spirituelle et thérapeutique, même si dans certains cas, elle est jouée pour les divertissements.

Ambuya Nyati précise : « La m’bira est notre bible, notre façon de prier, notre téléphone avec les ancêtres ».

Connue et très respectée comme musicienne mais aussi comme médium, les gens se déplacent de loin pour venir chez elle, participer aux cérémonies de guérison et de prière qu’Ambuta Nyati organise régulièrement et qu’elle nomme « Kupira midzimu », littéralement « remerciements/célébrer les esprits ».

Programmation musicale

AMBUYA NYATI

Muroro (Musique rituelle shona)

Ocora

Retrouvez ce titre dans l'album "Zimbabwe - Ambyua Nyati / Musique Rituelle Shona", sorti sur le label Ocora en 2013