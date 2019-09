En route pour les chants des femmes soufies de Mayotte !

Le terme « Debaa », synonyme de « gâsida » dans les îles des Comores, est équivalent à « poème mystique chanté ».

Le soufisme s’est implanté durablement dans cet archipel dès le XVIème siècle avec l’arrivée de 5 confréries soufies : la « Alawiyya », la Qädiriyya, la Shädhiliyya, la Rifä’iyya, et la Dandarawiyya.

Les écoles coraniques ont eu en charge de transmettre les qâsidas, et ont joué un rôle fondamental dans l’enracinement de la pratique.

, © Radio France

Le « Debaa » est strictement réservé aux femmes, c’est pour elles une occasion de partager joies et moments forts de la vie. Parées de leurs plus beaux bijoux et vêtues de leurs meilleurs pagnes, elles exécutent des mouvements de tête et de bras, qui répondent à des figures bien précises.

Chaque village à Mayotte possède son « Debaa », qui créé ses costumes, ses chorégraphies et célèbre des textes choisis pour invoquer Allah et glorifier le prophète, louer les saints, parler d’éthique. Ces poèmes sont accompagnés de percussions et déclamés lors des cérémonies commémoratives du mawlid, la naissance du prophète.

Retour sur la 24ème édition du festival Les Suds à Arles émission Ocora Couleurs du monde Moments précieux au festival Les Suds, retour sur la 23ème édition

Programmation musicale

Madarassati Madania (Boueni)

Shadi "L'Asservissement amoureux"

Madarassati Madania, voix

Saloua Abaine, voix

OCORA

Madarassati Madania (Boueni)

Debaa "L'espoir d'une rencontre"

Madarassati Madania, voix

Anziza Abdou, voix

OCORA