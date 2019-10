Indonésie : les chants d'apaisement de l'archipel

Les musiques d'Indonésie sont d'une diversité exceptionnelle, diversité trop souvent éclipsée par la sur-représentation discographique des traditions musicales javanaises et balinaises. Si les musiques de gamelan sont célèbres depuis longtemps. et même enseignées dans le monde occidental, les autres traditions vocales et instrumentales, moins connues et pourtant encore nombreuses, perdurent d'un bout à I'autre de I'archipel, ni enregistrées ni décrites, alors qu'une myriade de systèmes musicaux y est encore à l’ouvre.

La musique s'inscrit dans la vie des gens d'une manière particulière : elle est pratiquée pour (entre autres) soigner, apaiser les tensions entre les clans, entre les familles, pour rivaliser, mais aussi pour propitier une bonne récolte, fabriquer des ancêtres, entrer en relation avec des entités visibles et invisibles.

Chants d'apaisement

Contrastant avec les chants rituels de guérison, qui impliquent souvent une pratique collective et des situations sociales émotionnelles exacerbées, les chants et musiques d'apaisement sélectionnés ici supposent une forme d'intimité et de solitude. Ils sont joués dans des espaces restreints et privés au sein des familles. Les effectifs sont réduits, les voix sont isolées, nues, plutôt a cappella. Ils s'adressent à peu de gens - la mère chante pour I'enfant, la femme au malade, le joueur de luth à lui-même. L'apaisement agit à la fois pour le destinataire et le musicien. Le joueur de luth dayak, au fond de la nuit, cicatrise ses peines intérieures ; la mère, tout en endormant son enfant en chantant, apaise elle aussi ses soucis.

Programmation musicale

Traditionnel indonésien / Chants d'apaisement

Mompaidé (berceuse. Pamona)

Tandawuya Panemba, voix

OCORA

Traditionnel indonésien / Chants d'apaisement

Tumalan palalaun

Akadir (chant), Mahyuddin (luth) et Mauraya (qanbüs)

OCORA