Redécouvrons le Chamamé des frères Flores, aujourd'hui dans notre discothèque !

Le nord-est de l'Argentine, bordé à la fois par le Paraguay, le Brésil et l'Uruguay, est une région que l'on nomme en Argentine le littoral fluvial, particulièrement riche en métissages musicaux.

Outre la présence des Indiens Guarani puis l'héritage espagnol, le pays connut également l'apport africain.

En effet, de nombreux esclaves noirs furent introduits dans cette région lorsque la main d'oeuvre indigène se faisait rare. Même s'ils furent moins nombreux que dans le Brésil tout proche, ils apportèrent avec eux leur culture et influencèrent la manière de jouer des "criollos".

Le "Chamamé" qui se joue, se chante et se danse, est une construction historique qui s'étend sur plusieurs siècles, même si le nom est récent. La musique populaire qui, au Paraguay, se jouait sur harpes (diatoniques et sans pédales) et guitares, irradia dans les provinces voisines de l'Argentine telles Missiones et Corrientes, en trouvant des acclimatations et des noms régionaux.

Mais ce sont les grandes vagues successives d'immigration qui eurent lieu à partir du XIXème siècle en provenance d'Europe, notamment d'Italie et d'Europe centrale, qui achevèrent définitivement la séparation entre musique qui se jouait au Paraguay et celle qui se construisait dans cette région du nord est de l'Argentine.

Les Européens introduisirent les instruments à anche libre, la famille des bandonéons et des accordéons, qui trouvèrent une utilisation particulièrement heureuse dans les musiques de chamamé.

Au Paraguay, tout proche, dont l'histoire est différente, la harpe garda sa place hégémonique, et dans cette région musicale du nord-est de l'Argentine, les instruments à soufflet submergèrent l'ensemble.

Les frères Flores, originaires de Corrientes, sont les grands ambassadeurs de cette musique de chamamé, rurale et très populaire.

Programmation musicale

Rudi Flores

Linea siete - chamamé

Rudi Flores, guitare