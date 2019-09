Dans la discothèque d'Ocora : l'Irlande et ses traditions musicales

A l’ouest de l’Irlande, le Connemara est cette terre où la légende et la musique se mêlent à la réalité, sans phrase et sans spectacle, et d’autant plus de poésie.

Le vieux fonds gaélique de tradition orale, à travers les invasions successives, l’émigration, la misère, a su se conserver !

C’est traditionnellement autour d’un feu sur la terre battue, que chaque membre de la famille joue et chante à son tour, échange intime et archaïque à la base même de la musique traditionnelle irlandaise.

C’est ainsi que depuis des siècles perdurent ces chants monodiques et cette musique pour un seul instrument, où la ligne mélodique à l’ornementation très riche et au phrasé subtil, s’est développée aux dépens de la pulsation, de la mesure, de l’harmonie.

La musique instrumentale de danse, apparue à la fin du VIIIème siècle sous les influences italiennes et surtout anglaises, est devenue irlandaise à part entière par la manière dont elle est jouée, par les intervalles utilisés, par la mélodie : jigs, hornpipes et surtout reels ont connu une popularité qui ne se dément pas.

« Parnell’s March » interprété à la « uillean pipe » (cornemuse irlandaise)

Chant traditionnel du Connemara pour célébrer le village de Rosaveel

« Salamanca » interprété au « tin whistle » flûte

L'album "Irlande - Héritage gaélique et traditions du Connemara" sur Ocora

Programmation musicale

Héritage gaélique et traditions du Connemara

Parnell's March (pipe)

Label : Ocora

Héritage gaélique et traditions du Connemara

Rosaveel (Song)

Label : Ocora

Héritage gaélique et traditions du Connemara

Salamanca / Michael Dyrs (Tin Whistle)

Label : Ocora