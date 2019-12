L'Indonésie du musicien Wayan Lotring

Wayan Lotring est l’un des plus grands musiciens balinais de la première moitié du XXème siècle, dans un pays où une âme d’artiste est le don de la nature le plus envié et le plus sacré que les dieux puissent accorder.

Lotring nait en 1898 et dès l’âge de six ans, joue tous les soirs avec les membres de sa famille et accompagne les sénaces de théâtre d’ombres.

Plus tard , il se fera fabriquer son propre gamelan, le Semar Pegulingan, qui restera longtemps le plus bel orchestre de gamelan de Bali : du pur cristal, de l’eau qui coule de la source encore limpide, la voix des dieux.

Dans les années 20, la renommée de Lotring franchit les frontières ; les plus grands danseurs de l’Inde lui rendent visite, des artistes du Siam et du Japon le rencontrent, consacrant ainsi sa réputation d’être à son époque le plus grand musicien de l’Extrême Orient.

Alors que la composition est souvent œuvre anonyme, Lotring a fait exception, grâce à son génie créateur qui l’a mis hors des normes musicales balinaises. Il reste de lui plusieurs centaines de mélodies, dont la beauté artistique démontre qu’on se trouve à Bali en présence d’une des musiques les plus élaborées du monde.

Les enregistrements de ce double album réalisés en 1972 rassemblent quelques unes des plus belles pièces de Lotring, riche d’ineffables nuances.

Programmation musicale

Wayan Lotring

Gambangan

Gamelan Pelegongan

Direction : Wayan Lotring

OCORA