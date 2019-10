Brésil : La danse du souffle des indiens Kuikuro !

Musique rituelle des Kuikuro du Haut-Xingu, associée au complexe chamanique de la maladie et de la guérison : une musique évocatrice de flûtes, flûtes de Pan et clarinettes où le souffle relie les humains aux esprits.

Les Kuikuro se répartissent sur trois villages situés dans le nord de la province du Mato Grosso au Brésil. Ces villages sont organisés en cercle autour d’une grande place où se trouve la « maison des hommes » (kuakutu) dans laquelle les flûtes sont gardées hors de la vue des femmes.

Il y a une quinzaine d’années, le chef Afukaká Kuikuro, inquiet de la perte du savoir musical des Kuikuro, commença à chercher des moyens alternatifs d’assurer sa préservation. Sans musique, le monde rituel, ainsi que toute la culture du Xingu, seraient menacés de disparition. L’initiative du chef Afukaká Kuikuro et la rencontre qui a suivi avec des anthropologues et des linguistes ont déclenché la création du projet Documenta Kuikuro (DKK). Ce CD est l’un des fruits de ce projet de documentation qui comprend à ce jour des archives de 120 heures de musique de 14 rituels différents chantés a cappella, et 80 heures de rituels entiers, enregistrés en situation. Ce présent album propose une sélection de musiques rituelles pour instruments à vent enregistrée en 2006 sous la direction du « maître des chants » Jakalu.

