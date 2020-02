Cante flamenco avec le chanteur El Chocolate

Antonio Núñez Montoya, dit El Chocolate est un chanteur de flamencogitan espagnol.

Né en 1930 dà Cadix en Espagne, El Chocolate est un chanteur qui se situe dans la tradition flamenca du cante jondo. Il est célèbre pour ses siguiriyas et connaissait, paraît-il, plus de 3000 « letras » de fandangos.

El Chocolate est l'un des plus grands interprètes du « chant » classique, dans des styles tels que les soleáres et les siguiriyas et d'autres genres musicaux plus primitifs du flamenco.

Programmation musicale

El Chocolate

Qué grande era mi pena (siguiriya de Jerez)

Chocolate, voix

José Luis Postigo, guitare