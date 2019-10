A la découverte du Yémen avec Mohammed Ismâ'il al-Khamîsî

Mohammed Ismâ'il al-Khamîsî

Il est l'un des derniers joueurs de plateau en cuivre du Yémen.

Mohammed Ismâ'il al-Khamîsî est un grand chanteur, grand musicien qui a exercé presque tous les métiers : cuisinier, photographe, électricien, hymnode religieux, mécanicien automobile, gardien de prison. C’est un poète dont l’œuvre est dispersée au 4 vents de sa vie aventureuse, et qu’il a écrite sur des coins de table et des bidons d’huile.

Le répertoire poétique noble qu’il chante est avant tout, d’inspiration courtoise, dans la grande tradition du chant de Sanaa. On y trouve autant de poèmes en arabe classique que dans le style semi-dialectal « homaynî ». Certains de ces poèmes tirés de la tradition soufie, ou de la tradition courtoise des premiers siècles de l’islam.

Il s’accompagne d’un instrument rarissime aujourd’hui au Yémen, le plateau en cuivre, un instrument qui ressemble beaucoup à un gong d’Extrême Orient, mais en diffère par sa technique de jeu, en équilibre.

Il faut garder l’équilibre. Le plateau tient en équilibre sur les deux pouces, qui sont seulement des points d’appui. Si je le tenais à pleines mains, il ne sonnerait pas bien. Et si je le tenais sur ma poitrine, ça ne sonnerait pas non plus.

, © J. Lambert

Pour résumer son art joué et chanté, on pourrait dire qu’Al-Khamîsî entremêle poème et suites de mélodies, de manière à ce que le passage se fasse naturellement. Cette forme de « tawshîd » nous renvoie à un sens archaïque du « muwashshah » qui fut sans doute une forme musicale avant de devenir en Andalousie, la forme poétique que l’on sait.

Avec cet enregistrement, c’est tout un pan caché du chant de Sanaa qui est enfin mis à l’honneur.

Programmation musicale

Mohammed Ismâ'il al-Khamîsî

Huwa al-hobb fa-slam bi-l-hashâ

Mohammed Ismâ'il al-Khamîsî, chant et percussion

Enregistrement réalisé à Radio France en octobre 2002 sous la direction artistique de Jean Lambert