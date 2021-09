« Zvuki Nabokova » de Loïc Guénin pour voix et cinq instruments (4/5)

Le compositeur de la semaine dans Création Mondiale est Loïc Guénin. Avec la complicité d'Arthur H et d'un ensemble instrumental, il explore une nouvelle de jeunesse de Nabokov : Bruits. De cette adaptation est née en juin dernier dans les studio de la Muse en circuit à Alfortville "Zvuki Nabokova"

« Zvuki Nabokova » de Loïc Guénin pour voix et cinq instruments

Arthur H (voix),Ensemble l’Instant Donné, Julien Desprez (guitare électrique), Eric Brochard (guitare basse) avec Maxime Echardour (percussions), Saori Furukawa (violon) et Mayu Sato (flûte)

Création enregistrée le 06 mai à La Muse en Circuit Alfortville

Tableau 4 : Le fume-cigarettes

La musique de Zvuki Nabokova de Loïc Guénin réveille parfois des souvenirs de certaines pages de Chostakovitch et Kurt Weill. Rien d'étonnant à cela : la nouvelle de Nabokov date de 1923. Loïc Guénin s'est souvenu des musiques de cette époque.

Les musiciens et musiciennes de l'ensemble (l'Ensemble Instant Donné et deux musiciens actifs dans l'univers du jazz et des musiques improvisées) avaient sur leur pupitre une partition graphique avec des symboles et des couleurs, une partition qui laisse pas mal de latitude aux interprètes !

