« Zero Syd Barrett And Two Girls Playing Saxophone » de Aurélien Dumont (5/5)

Une bouffée de Rock progressif cette semaine dans Création Mondiale avec une suite de pièces d'Aurélien Dumont imaginée pour l'Ensemble Linea, et qui rend hommage à Syd Barrett.

«Zero Syd Barrett And Two Girls Playing Saxophone» de Aurélien Dumont

Pour ensemble instrumental et électronique.

Interprété par l’Ensemble Linea, direction Jean Philippe Wurtz

Avec : Noa Mick (saxophone), Pauline Rougier (saxophone), Giani Caserotto(guitare et guitare électrique), Victor Hocquet (percussion), Louis Siracusa (contrebasse) & Marie-Andrée Joerger (accordéon)

Création enregistrée le 03 mars 2020 Salle Colonne à Paris

En écho au Festival Musica 2021

Prise de son : Jean-Louis Deloncle, avec Allison Ascrizzi. Direction artistique : Alice Legros

Module 5

Ce n'est pas par hasard si Aurélien Dumont a introduit dans le titre de sa pièce le nom de Syd Barrett par un Zero.

Zero est la négation de Syd Barrett, son absence, son éviction du groupe des Pink Floyd en 1968, et aussi sa mort en 2006

C'est tout cela qui ressort avec force dans le 5ème tableau de la pièce, très spectral dans la couleur.

Pour Giani Caserotto, le guitariste de Linea et fidèle partenaire d'Aurélien Dumont, on est dans cette miniature entre musique spectrale et rock progressif. Les deux saxophonistes laissent jaillir un dernier cri : "Waiting !"

Référence incontournable :

Biographie de Jean-Michel Espitallier : " Syd Barrett, le Rock et autres trucs "

Editions Le Mot et le Reste (2017)