« Zero Syd Barrett And Two Girls Playing Saxophone » de Aurélien Dumont (4/5)

Une bouffée de Rock progressif cette semaine dans Création Mondiale avec une suite de pièces d'Aurélien Dumont imaginée pour l'Ensemble Linea, et qui rend hommage à Syd Barrett.

«Zero Syd Barrett And Two Girls Playing Saxophone» de Aurélien Dumont

Pour ensemble instrumental et électronique.

Interprété par l’Ensemble Linea, direction Jean Philippe Wurtz

Avec : Noa Mick (saxophone), Pauline Rougier (saxophone), Giani Caserotto(guitare et guitare électrique), Victor Hocquet (percussion), Louis Siracusa (contrebasse) & Marie-Andrée Joerger (accordéon)

Création enregistrée le 03 mars 2020 Salle Colonne à Paris

En écho au Festival Musica 2021

Prise de son : Jean-Louis Deloncle, avec Allison Ascrizzi. Direction artistique : Alice Legros

Module 4

La miniature d'aujourd'hui est très singulière. D'abord elle ne met en scène que 3 musiciens : les deux saxophonistes et le guitariste.

Giani Caserotto joue de deux guitares dans cette pièce : la guitare acoustique, puis la guitare électrique dont il modifie le son grâce à des morceaux d'aluminium posés sur les cordes. Le compositeur s'est souvenu dans cette pièce du jeu de guitare acoustique de Syd Barrett exploré dans ses albums solo.

Une phrase en anglais surgit au milieu de la pièce, dite par la saxophoniste Noa Mick.

Il s'agit d'un vers de Syd Barrett : "And what exactly is a joke ?" qui répond en écho à un autre vers entendu dans la première pièce : " And what exactly is a dream ? "

Deux vers qui peuvent en sous-texte faire référence à la situation de Syd Barrett au moment où il est renvoyé du groupe les Pink Floyd en 1968.

Référence incontournable :

Biographie de Jean-Michel Espitallier : " Syd Barrett, le Rock et autres trucs "

Editions Le Mot et le Reste (2017)