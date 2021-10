« Zero Syd Barrett And Two Girls Playing Saxophone » de Aurélien Dumont (3/5)

Une bouffée de Rock progressif cette semaine dans Création Mondiale avec une suite de pièces d'Aurélien Dumont imaginée pour l'Ensemble Linea, et qui rend hommage à Syd Barrett.

«Zero Syd Barrett And Two Girls Playing Saxophone» de Aurélien Dumont

Pour ensemble instrumental et électronique.

Interprété par l’Ensemble Linea, direction Jean Philippe Wurtz

Avec : Noa Mick (saxophone), Pauline Rougier (saxophone), Giani Caserotto(guitare et guitare électrique), Victor Hocquet (percussion), Louis Siracusa (contrebasse) & Marie-Andrée Joerger (accordéon)

Création enregistrée le 03 mars 2020 Salle Colonne à Paris

En écho au Festival Musica 2021

Prise de son : Jean-Louis Deloncle, avec Allison Ascrizzi. Direction artistique : Alice Legros

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Module 3

La guitare électrique apparaît très souvent dans la musique d'Aurélien Dumont et est incarnée depuis quelques années par Giani Caserotto, que le compositeur a rencontré au CNSMdP quand il était en classe de composition.

Dans cette nouvelle pièce, Aurélien Dumont a encore une fois sollicité le jeune guitariste. Ensemble, ils ont fait un travail d'écoute et de recherche de matériaux propres à la musique de Syd Barrett : celle déployée dans le premier disque des Pink floyd, mais aussi dans ses albums solo apparus plus tard.

A partir de ces "objets trouvés", le compositeur a pu imaginer sa musique. C'est ce qu'il appelle des Objets Esthétiquement Modifiés (déformation malicieuse de l'idée d'OGM) !

Référence incontournable :

Biographie de Jean-Michel Espitallier : " Syd Barrett, le Rock et autres trucs "

Editions Le Mot et le Reste (2017)