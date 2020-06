" Zero Syd Barrett And Two Girls Playing Saxophone " de Aurélien Dumont (2/5)

Une bouffée de Rock progressif cette semaine dans Création Mondiale avec une suite de pièces d'Aurélien Dumont imaginée pour l'Ensemble Linea, et qui rend hommage à Syd Barrett.

“Zero Syd Barrett And Two Girls Playing Saxophone” de Aurélien Dumont

Pour ensemble instrumental et électronique.

Interprété par l’Ensemble Linea, direction Jean Philippe Wurtz

Avec : Noa Mick, saxophone ; Pauline Rougier, saxophone ; Giani Caserotto, guitare et guitare électrique, Victor Hocquet, percussion ; Louis Siracusa, contrebasse & Marie-Andrée Joerger, accordéon

Création enregistrée le 03 mars 2020 Salle Colonne à Paris

Module 2

Aurélien Dumont n'est sans doute pas le seul compositeur d'aujourd'hui à s'intéresser à la pop, au rock progressif et à la guitare électrique. Avant lui, on pense surtout à Fausto Romitelli. La musique de "Zero Syd Barrett And Two Girls Playing Saxophone" est traversée de bout en bout par une ironie, une folie que le composteur est allé chercher chez Syd Barrett dont les textes de chansons étaient toujours à sens multiples.

Dans cette deuxième miniature, la guitare de Giani Caserotto entre en scène, et avec elle une mélodie caractéristique, qui sent bon l'Angleterre de la fin des années 1960 et le style mélodique particulier, léger et enfantin de Syd Barrett. Giani Caserotto et Aurélien Dumont ont travaillé main dans la main avant l'enregistrement pour retrouver l'esprit et les sonorités de sa musique.

Référence incontournable :

Biographie de Jean-Michel Espitallier : " Syd Barrett, le Rock et autres trucs "

Editions Le Mot et le Reste (2017)

A noter :

Anne Montaron participera le 10 juin à 18h à l'émission live "Open the Box #22" sur lefacebookde l'Ensemble Linea