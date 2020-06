" Zero Syd Barrett And Two Girls Playing Saxophone " de Aurélien Dumont (1/5)

Une bouffée de Rock progressif cette semaine dans Création Mondiale avec une suite de pièces d'Aurélien Dumont imaginée pour l'Ensemble Linea, et qui rend hommage à Syd Barrett.

“Zero Syd Barrett And Two Girls Playing Saxophone” de Aurélien Dumont

Pour ensemble instrumental et électronique.

Interprété par l’Ensemble Linea, direction Jean Philippe Wurtz

Avec : Noa Mick, saxophone ; Pauline Rougier, saxophone ; Giani Caserotto, guitare et guitare électrique, Victor Hocquet, percussion ; Louis Siracusa, contrebasse & Marie-Andrée Joerger, accordéon

Création enregistrée le 03 mars 2020 Salle Colonne à Paris

Module 1

Aurélien Dumont a eu autrefois les cheveux longs et a joué de la basse.

Il se souvient cette semaine de ce chapitre de son adolescence, hantée par les Pink Floyd découverts à 14 ans.

Il a toujours eu un peu de mal avec le premier disque du groupe The Piper of the Gates of Dawn et a voulu quelques années plus tard réécouter cet album pour en savourer les richesses et les originalités, liées à la personnalité de Syd Barrett, très vite évincé du groupe en raison de ses fortes consommations de LSD qui le rendaient ingérable sur scène.

Ses comparses lui proposent néanmoins de continuer à écrire pour le groupe. De son côté Syd Barrett lance l'idée de le remplacer par deux saxophonistes femmes... Voilà le point de départ de la musique imaginée par Aurélien Dumont.

Et Linea a en effet trouvé deux femmes saxophonistes !

Référence incontournable :

Biographie de Jean-Michel Espitallier : " Syd Barrett, le Rock et autres trucs "

Editions Le Mot et le Reste (2017)