" A/Z " pour voix soliste et trois instruments de Diana Soh (4/5)

« A/Z » pour voix soliste et trois instruments de Diana Soh Avec Elise Chauvin, soprano et le Trio K/D/M Création enregistrée le 13 septembre 2017 à Radio France

Tableau 4

Diana Soh pense souvent la musique en relation à la performance. La musique passe par le corps , et même quand Diana Soh compose pour la radio, elle tient à ce que l’énergie circule dans la musique, et que cela soit palpable à nos oreilles. Penser la musique en lien à la performance ; c’est apporter dans une musiques écrite de A à Z des éléments dionysiaques, des éléments incontrôlés, voire déstructurés, ou tout simplement aller jusqu’au bout des gestes et de l’énergie.

Si la soprano Elise Chauvin est devenue l’une des interprètes privilégiées de Diana Soh, c’est justement parce qu’elle apprécie cette circulation d’énergie et ce sens de la scène !