" What love tells me " de Huihui Cheng (5/5)

« What love tells me » de Huihui Cheng

Pour cinq voix de femmes et sons fixés

Interprété par l’Ensemble De Caelis, direction Laurence Brisset

Création enregistrée le 02 mai 2018 à Radio France

Un grand merci à la compositrice Lin-Ni LIAO, interprète des propos de Huihui Cheng !

Mouvement 5

Une soprano, trois mezzos et une alto, ce sont les couleurs vocales de l’Ensemble De Caelis.

Ces voix, Huihui Cheng les a entrées dans sa mémoire (dans son « disque dur ») et a composé pour elles sur mesure. Et comme elle chante elle-même très facilement, elle s’est enregistrée chantant les cinq parties de What love tells me. Le résultat est une musique très difficile à chanter, à mi-chemin entre lyrisme et épure !

A ces voix, la compositrice a superposé une partie d’électronique qu’elle a réalisée elle-même en amont, puis greffée sur les voix à la toute fin du processus...