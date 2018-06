" What love tells me " de Huihui Cheng (4/5)

« What love tells me » de Huihui Cheng

Pour cinq voix de femmes et sons fixés

Interprété par l’Ensemble De Caelis, direction Laurence Brisset

Création enregistrée le 02 mai 2018 à Radio France

Un grand merci à la compositrice Lin-Ni LIAO, interprète des propos de Huihui Cheng !

Mouvement 4

What love tells me, c’est le titre que Gustav Mahler avait prévu de donner au dernier mouvement de sa troisième symphonie avant d’abandonner l’idée. Huihui Cheng s’est souvenue de ce titre, mais c’est la seule référence à Mahler.

Ces pièces nous emmènent plutôt au pays de l’amour, tel qu’il a été chanté au Moyen Âge par les troubadours et trouvères. Or ces chansons, l’ensemble De Caelis, les connaît très bien, sa discographie nous le montre !

Ce qui a allumé l’imagination de la jeune compositrice Huihui Cheng ce sont toutes les facettes du jeu amoureux : l’érotisme, l’humour et la poésie. Le jeu est d’ailleurs ce qui caractérise Huihui Cheng, compositrice espiègle et rieuse, douée de talents multiples : le chant, la danse, le taichi, le bricolage, la couture, le piano, la cithare Qin, l’électronique musicale... (elle a été en cursus à l’IRCAM) et la composition !