" What love tells me " de Huihui Cheng (3/5)

« What love tells me » de Huihui Cheng

Pour cinq voix de femmes et sons fixés

Interprété par l’ensemble De Caelis, direction Laurence Brisset

Rediffusion de la création enregistrée le 02 mai 2018 à Radio France

Un grand merci à la compositrice Lin-Ni LIAO, interprète des propos de Huihui Cheng !

Mouvement 3

Huihui Cheng a grandi dans le Nord-Est de la Chine et a fait son apprentissage de musicienne à Pékin, puis à Stuttgart et Paris. On pourrait imaginer que les chansons des troubadours du Moyen Âge qui appartiennent à notre histoire de la musique lui sont totalement étrangères, pas du tout ! Ces chansons la touchent profondément, au point de s’en inspirer pour composer ses cinq petits motets amoureux.

Dans ces motets, elle joue avec notre mémoire. Ces chansons sont un vrai mille-feuilles de textes et de citations. Pêle-mêle des chansons du manuscrit de Chantilly, de Jaufré Rudel, de Guillaume de Machaut, de Beatriz de Dia, et des poèmes de Ronsard, Mâchaut, Louise Labé et Christine de Pisan.

C’est compliqué et dense, même pour les interprètes !