" What love tells me " de Huihui Cheng (2/5)

« What love tells me » de Huihui Cheng

Pour cinq voix de femmes et sons fixés

Interprété par l’Ensemble De Caelis, direction Laurence Brisset

Création enregistrée le 02 mai 2018 à Radio France

Un grand merci à la compositrice Lin-Ni LIAO, interprète des propos de Huihui Cheng !

Mouvement 2

En 2015, l’ensemble De Caelis a enregistré un album de chansons du Moyen Âge ("J’ai Désirs") qui donne la parole aux femmes et évoque les tourments de l’amour. La compositrice Huihui Cheng s’est inspirée de ce répertoire des troubadours et trouvères pour composer à son tour des chansons aux allures de motets dans lesquels les poèmes et textes de chansons se superposent jusqu’au vertige !

Huihui Cheng a pris beaucoup de plaisir à cette composition, car elle aime travailler avec les chanteurs. Elle a accompagné jour après jour les cinq chanteuses pendant toute la période qui a précédé l’enregistrement, et a même envoyé à chacune sa partie, chantée avec sa propre voix !