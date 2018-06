" What love tells me " de Huihui Cheng (1/5)

« What love tells me » de Huihui Cheng

Pour cinq voix de femmes et sons fixés

Interprété par l’Ensemble De Caelis, direction Laurence Brisset

Création enregistrée le 02 mai 2018 à Radio France

Un grand merci à la compositrice Lin-Ni LIAO, interprète des propos de Huihui Cheng !

Mouvement 1

Aujourd’hui lundi, premier épisode de What love tells me pour cinq voix et électronique !

D’entrée de jeu, Huihui Cheng nous dit son amour des voix et sa relation au chant. (D’ailleurs, je l’ai surprise en train de chanter l’un des airs de "La Reine de la Nuit" de Mozart dans notre studio …)

What love tells me est la troisième pièce d’un cycle dédié aux voix. Cette fois, c’est l’ensemble De Caelis qui a sollicité la jeune compositrice chinoise. De Caelis s’intéresse autant à la musique vocale du Moyen-Âge qu’à la musique d’aujourd’hui. Justement , la compositrice exploite cette double veine en citant dans sa propre musique des chansons du Moyen Âge et des poèmes de cette même période. On trouve même des bribes de poèmes d’auteurs de la Renaissance...

Bref, What love tells me est un vrai jeu de pistes !