"Web-wave" de Clara Maïda (Rediffusion 5/5)

« Web-wave » de Clara Maïda

Pour violon, alto, harpe, piano préparé et live électronique

Interprétée par l’Ensemble 2e2m

Direction Pierre Roullier

RIM : Carl Faia (Art Zoyd)

Rediffusion de la création enregistrée le 21 septembre 2016

Cinquième Fragment :

« Web-wave » de Clara Maïda a été conçue comme une seule pièce en cinq moments qui n’ont rien à voir avec des mouvements.

La compositrice a été attentive en composant cette pièce aux liens qui circulent d’un fragment à l’autre pour former un tout. La cohésion de l’ensemble est apportée notamment par les couleurs des instruments et de l’électronique, et le retour de tel ou tel motif.

Par ailleurs, les musiciennes du quatuor ont toutes dû intégrer une série de gestes, de modes de jeux spécifiques.

Sous les doigts de la pianiste par exemple, un piano préparé, dont les cordes sont divisées en six zones de jeu parsemées de vis…