"Web-wave" de Clara Maïda (Rediffusion 1/5)

« Web-wave » de Clara Maïda

Pour violon, alto, harpe, piano préparé et live électronique

Interprétée par l’Ensemble 2e2m

Direction Pierre Roullier

RIM : Carl Faia (Art Zoyd)

Rediffusion de la création enregistrée le 21 septembre 2016

Premier Fragment :

"Web-wave" sollicite les cordes d’un violon, d’un alto, d’une harpe et d’un piano préparé. Leurs sonorités sont amplifiées et transformées par l’électronique.

Pierre Roullier n’était pas de trop pour donner forme le 21 septembre 2016 à cette partition complexe de Clara Maïda : une écriture fébrile, frénétique même, pleine de gestes et de nervures.

"Web-wave" est le tableau central d’un triptyque autour de l’idée de web (Web studies), un mot qui résonne évidemment dans nos cervelles informatisées.

Mais pour Clara Maïda, web évoque aussi la toile d’araignée et les câbles du pont suspendu de Brooklyn !