« To wait an hour is long » pour soprano, violon et violoncelle de XU YI (4/5)

Dans nos brèves sonores cette semaine Cinq Poèmes d’Emily Dickinson mis en musique par la compositrice originaire de Shanghaï : Xu Yi. Aux côtés d’Elise Chauvin, soprano, le duo des frères Tosi, Diego et Timothé (violon et violoncelle)

« To wait an hour is long » pour soprano, violon et violoncelle de XU YI Poèmes d'Emilie Dickinson

Avec Elise Chauvin (soprano), Diego Tosi (violon), Timothé Tosi (violoncelle)

Création enregistrée le 20 septembre 2021 à la Muse en Circuit - Alfortville

4) Sometimes with the Heart (humour)

Sometimes with the Heart / Parfois avec le Cœur

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Seldom with the soul / Peu souvent avec l’âme

Scarcer once with the might / Plus rarement avec force

Few ― love at all / Peu ― aiment vraiment

Les mélodies de Xu Yi sont des saynètes, des tableaux raffinés qui évoquent chaque jour un thème. Aujourd’hui jeudi c’est l’humour qui s’exprime. La soprano Elise Chauvin ne fait pas que chanter : elle joue aussi des percussions. Dans ce quatrième tableau, elle joue d’un gong qu’on entend souvent dans l’opéra chinois. Pour sensibiliser la chanteuse à cet instrument, la compositrice lui a montré des vidéos de musique traditionnelle de son pays, la musique qui se joue au nord de Pékin, le Jingyun Dagu.

1)https://www.youtube.com/watch?v=70MwMsRYLfA&list=PL5dJqFdeHIfcqZACZcTQ5EHWDRY-LOeEA&index=3

2) https://www.youtube.com/watch?v=RYoKNOhM9tg

3)https://www.youtube.com/watch?v=hA9mqd0MJU4&list=RDhA9mqd0MJU4&index=1