« To wait an hour is long » pour soprano, violon et violoncelle de XU YI (3/5)

Dans nos brèves sonores cette semaine Cinq Poèmes d’Emily Dickinson mis en musique par la compositrice originaire de Shanghaï : Xu Yi. Aux côtés d’Elise Chauvin, soprano, le duo des frères Tosi, Diego et Timothé (violon et violoncelle)

« To wait an hour is long » pour soprano, violon et violoncelle de XU YI Poèmes d'Emilie Dickinson

Avec Elise Chauvin (soprano), Diego Tosi (violon), Timothé Tosi (violoncelle)

Création enregistrée le 20 septembre 2021 à la Muse en Circuit - Alfortville

3) Of Nature I shall have enough (nature)

Of Nature I shall have enough / De la Nature je serai repue When I have entered these / Quand ici j'aurai pénétré Entitled to a Bumble bee's / D'un Bourdon admise Familiarities. / Aux Privautés

Dans les Cinq Poèmes d’Emily Dickinson deux femmes dialoguent : la poétesse américaine et la compositrice chinoise. La mélodie d’aujoud’hui fait se rencontrer la langue chinoise et la langue

anglaise.

La soprano Elise Chauvin murmure plus qu’elle ne chante, comme le vent dans les arbres, ou l’eau d’une source. La voix s’enroule autour du jeu fragile du violon et du violoncelle.

Les musiciens ont été frappés par le calme qui transpire ici, une forme de méditation.