« To wait an hour is long » pour soprano, violon et violoncelle de XU YI (2/5)

Dans nos brèves sonores cette semaine Cinq Poèmes d’Emily Dickinson mis en musique par la compositrice originaire de Shanghaï : Xu Yi. Aux côtés d’Elise Chauvin, soprano, le duo des frères Tosi, Diego et Timothé (violon et violoncelle)

« To wait an hour is long » pour soprano, violon et violoncelle de XU YI Poèmes d'Emilie Dickinson

Avec Elise Chauvin (soprano), Diego Tosi (violon), Timothé Tosi (violoncelle)

Création enregistrée le 20 septembre 2021 à la Muse en Circuit - Alfortville

2) The Duties of the Wind are few (liberté)

The Duties of the Wind are few ― / Peu nombreuses les Tâches du Vent ― To cast the ships at Sea ― / Couler les bateaux en Mer ― Establish March ― the Floods escort / Installer Mars ― escorter les Crues And usher Liberty. / Introduire la Liberté.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Ses poèmes, Emily Dickinson les a écrits autrefois dans une forme de confinement qu’elle s’est imposé à elle-même, à l’abri du monde.

La compositrice Xu Yi a voulu retrouver cet état de solitude pour composer la musique de ces mélodies : elle s’est retirée l’hiver dernier dans sa maison cévenole.

Il lui fallait retrouver le lien à la nature et à la solitude qui caractérisent l’univers poétique d’Emily Dickinson.