« To wait an hour is long » pour soprano, violon et violoncelle de XU YI (1/5)

Dans nos brèves sonores cette semaine Cinq Poèmes d’Emily Dickinson mis en musique par la compositrice originaire de Shanghaï : Xu Yi. Aux côtés d’Elise Chauvin, soprano, le duo des frères Tosi, Diego et Timothé (violon et violoncelle)

« To wait an hour is long » pour soprano, violon et violoncelle de XU YI Poèmes d'Emilie Dickinson

Avec Elise Chauvin (soprano), Diego Tosi (violon), Timothé Tosi (violoncelle)

Création enregistrée le 20 septembre 2021 à la Muse en Circuit - Alfortville

1) To wait an Hour - is long (amour)

To wait an Hour - is long - / Attendre une Heure – est long - If Love be just beyond - / Si l'Amour est en vue -

To wait Eternity - is short - / Attendre l'Eternité – est bref - If Love reward the end - / Si l'Amour est au bout -

Ces cinq mélodies de Xu Yi ont offert à la compositrice l’occasion de plusieurs formes de dialogue : dialogue de la poétesse et de la musicienne, dialogue entre la voix et les deux instruments de musique.

Le violon et le violoncelle sont un peu la voix intérieure de la poétesse… le yin et le yang de la philosophe chinoise (Xu Yi est taoïste).

La composition est d’ailleurs pour elle une forme de méditation !