" Urphänomen 1 " de Sasha J. Blondeau (4/5)

Création mondiale rediffuse cette semaine "Urphänomen 1" de Sasha J. Blondeau, dans la version d'Alexandra Greffin Klein et Alexis Descharmes. Un écho à "Urphänomen II" pour piano et électroniques créé au festival Présences 2020 début février.

« Urphänomen 1 » de Sasha J. Blondeau

Pour violoncelle et violon

Interprété par Alexis Descharmes, violoncelle et Alexandra Greffin-Klein, violon

( Musiciens de l'Ensemble Court-Circuit )

Création enregistrée le 04 avril 2018 à Radio France – Rediffusion à l’occasion du festival Présences 2020

Quatrième Mouvement : Tiers paysage

La partition de "Urphänomen 1" est un habit sur mesure ; sur mesure pour pouvoir prendre place dans nos émissions quotidiennes de cinq minutes, et sur mesure car Sasha J. Blondeau l’a imaginé pour deux musiciens dont il connait et apprécie l’engagement et la capacité à se jouer des difficultés.

Alexandra Greffin Klein nous livre aujourd’hui quelques réflexions sur son métier de musicienne investie dans la création. Elle le fait avec beaucoup d’humour et un sens des images certain ("si le compositeur est un créateur de vêtement, je suis à la fois le couturier et le modèle", ou encore « nous autres les interprètes sommes les avocats d’une oeuvre... et pour la défendre, il faut que nous soyons convaincus de son innocence" !)