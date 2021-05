« Mythe » pour violoncelle et orchestre de Julien Giraudet (4/5)

Dans Création Mondiale cette semaine une page d’orchestre de Julien Giraudet, jeune compositeur lauréat du 8ème Concours Ile de Créations de l’Orchestre National d’Ile de France parrainé par le compositeur Guillaume Connesson

« Mythe » pour violoncelle et orchestre de Julien Giraudet

Lauréat du concours « Ile de Créations » - 8ème édition

Violoncelle solo : Victor Julien-Laferrière

Orchestre National d'Ile de France, direction : Léo Warynski

Enregistrée le 15 avril au Centre Culturel des Bords de Marne – Perreux sur Marne

Fragment 4 Devant la pierre lisse et noire

Julien Giraudet a voulu créer un rapport de force entre le soliste de sa pièce concertante, le violoncelliste Victor Julien-Laferrière et l’orchestre, au bénéfique semble-t-il de l’orchestre, puisqu’au fil des mouvements l’orchestre agit de plus en plus sur le jeu du soliste, semble vouloir le contaminer, même si le violoncelliste résiste !

Aujourd’hui, 4ème mouvement de Mythe : des sons étranges jaillissent du fond de l’orchestre.

Les musiciens se mettent à scander un texte, une sorte d’incantation à la Lovecraft. Le soliste est gagné par ces incantations. Il en reproduit le rythme en frappant sur le corps de son instrument…