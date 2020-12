"Un jardin dont je suis l'espèce exotique" de Matthias Puech (5/5)

Matthias Puech a imaginé pour nos miniatures sonores une musique acousmatique, réalisée avec les outils du studio et un synthétiseur modulaire, un jardin sonore qu’il a baptisé "Un Jardin dont je suis l’espèce exotique".

« Un jardin dont je suis l'espèce exotique »

Pièce acousmatique de Matthias Puech, ingénieur de recherche et développement au GRM, mixée en octobre 2020.

Cinquième Tableau :

Les jardins d’hiver on le sait sont moins attractifs que les jardins de printemps ou d’automne. Matthias Puech doit le savoir, car pour cette entrée dans l’hiver il nous a concocté un jardin pas tout à fait comme les autres et nous invite chaque jour à y promener nos oreilles.

Aujourd’hui vendredi, un élément nouveau intervient dans les sons de ce jardin, une énergie rythmique, une sorte de danse. L’humain n’est pas très loin… On pousse la porte du jardin et on se retrouve dans la rue !