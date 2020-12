"Un jardin dont je suis l'espèce exotique" de Matthias Puech (4/5)

Matthias Puech a imaginé pour nos miniatures sonores une musique acousmatique, réalisée avec les outils du studio et un synthétiseur modulaire, un jardin sonore qu’il a baptisé "Un Jardin dont je suis l’espèce exotique".

« Un jardin dont je suis l'espèce exotique »

Pièce acousmatique de Matthias Puech, ingénieur de recherche et développement au GRM, mixée en octobre 2020.

Quatrième Tableau :

Pour donner à nos oreilles l’illusion d’entrer dans un jardin, Matthias Puech ne s’est pas servi de sons enregistrés en milieu naturel (field-recording). Tous les sons de son jardin sont issus d’une machine particulière, un synthétiseur modulaire Moog autrefois très à la mode dans le milieu des musiques électroniques, puis passé de mode avant de redevenir un outil apprécié par les électroacousticiens.

Il nous explique aujourd’hui comment fonctionne cet instrument spécifique et révèle l’analogie qui existe pour lui entre l’ergonomie de cet instrument, la façon dont les modules s’organisent et la façon dont, dans un jardin, les espèces s’organisent et existent par rapport aux autres.