"Un jardin dont je suis l'espèce exotique" de Matthias Puech (3/5)

Matthias Puech a imaginé pour nos miniatures sonores une musique acousmatique, réalisée avec les outils du studio et un synthétiseur modulaire, un jardin sonore qu’il a baptisé "Un Jardin dont je suis l’espèce exotique".

« Un jardin dont je suis l'espèce exotique »

Pièce acousmatique de Matthias Puech, ingénieur de recherche et développement au GRM, mixée en octobre 2020.

Troisième Tableau :

Quand Matthias Puech évoque l’esprit de son Jardin sonore, il utilise souvent les mots « artifice » et « à moitié naturel ».

Ce Jardin en effet est un jeu d’illusion. Car finalement, pour ce musicien-chercheur actif au sein du GRM (Groupe de Recherche Musicale) en tant qu’ingénieur de Recherche et Développement, le pont entre la nature - le monde biologique - et la machine - l’univers de la synthèse sonore - se fait tout à fait naturellement. A y regarder de plus près, ces deux univers ne sont pas si différents !

Les jardins sont un milieu bien vivant dans lequel chaque espèce s’organise par rapport aux autres. Matthias Puech avait cette idée en tête lorsqu’il a imaginé ses cinq miniatures.