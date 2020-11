"Typhoon Shelter" de Tomoko Sauvage (5/5)

Typhoon Shelter, c’est le titre de la Création qui nous occupe toute cette semaine. Une pièce acousmatique de la compositrice et artiste sonore d’origine japonaise Tomoko Sauvage, réalisée en collaboration avec le GRM de Radio France.

Cinquième Fragment :

Manipuler de petits objets naturels, comme une pièce de céramique ou un coquillage, mais aussi les objets sophistiqués du studio, c’est à ce jeu de va et vient entre "nature et culture" que Tomoko Sauvage s’est amusée pendant sa résidence de création au GRM au mois d’octobre. Le résultat se fait entendre cette semaine sur France Musique.

Une petite pièce de terre cuite poreuse plongée par la musicienne dans un bol d’eau en porcelaine et amplifiée par un micro, et c’est tout un monde qui surgit, une fantasmagorie !

, © Tomoko Sauvage

Si le lieu de la performance est très résonnant, ce son peut prendre des proportions inquiétantes, et sonner comme une tornade, un déluge, un tsunami … Le souvenir du tsunami qui a frappé les côtes japonaises en 2011 n’est pas si loin, et même si Tomoko Sauvage était à Paris à ce moment-là, la catastrophe sommeille bel et bien dans sa conscience et ses oreilles.

, © couverture livre