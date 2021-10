« Typhoon Shelter » de Tomoko Sauvage (4/5)

Typhoon Shelter, c’est le titre de la Création qui nous occupe toute cette semaine. Une pièce acousmatique de la compositrice et artiste sonore d’origine japonaise Tomoko Sauvage, réalisée en collaboration avec le GRM de l'INA

Typhoon Shelter (Abri anti-Typhon), pièce acousmatique de Tomoko SauvageRéalisée avec la complicité du GRM de L'INA en octobre 2020

Quatrième Fragment :

Typhoon Shelter s’amuse chaque jour avec notre perception. Grâce au micro et aux outils du studio, grâce aussi aux bols d’eau, Tomoko Sauvage se livre à des jeux de trompe-l’oreille.

L’hydrophone, le micro sous-marin est décidément une belle invention ! Il ne permet pas seulement aux chercheurs d’observer la faune aquatique. Il permet aussi à Tomoko Sauvage de capter la vibration de la porcelaine et les mouvements de l’eau dans ses bols. L’eau est l’élément de Tomoko Sauvage, comme élément de méditation et de relaxation, mais pas seulement... Au Japon, en Asie, l’image de l’eau est de plus en plus reliée aux catastrophes naturelles, aux tsunamis. Typhoon Shelter a donc des racines bien profondes !

, © Tomoko Sauvage