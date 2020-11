"Typhoon Shelter" de Tomoko Sauvage (1/5)

Typhoon Shelter, c’est le titre de la Création qui nous occupe toute cette semaine. Une pièce acousmatique de la compositrice et artiste sonore d’origine japonaise Tomoko Sauvage, réalisée en collaboration avec le GRM de Radio France.

Premier Fragment :

L’eau est au coeur de cette nouvelle suite de miniatures. L’eau, et toutes ses qualités sonores : les gouttes, les vagues, les bulles.

L’instrument de Tomoko Sauvage, ce sont les bols d’eau, les waterbowls.

Dans le studio du GRM où l’artiste sonore a réalisé ces cinq pièces, elle avait à sa disposition, en plus des outils numériques (ordinateur, logiciels) et analogiques (magnétophone à bandes), ses propres objets sonores : des bols, un hydrophone (micro sous-marins), et des objets qu’elle sortait de sa valise rouge : coquillages, pièces de terre cuite, boules de méditation… qu’elle plongeait avec des gestes sûrs dans ses bols, tout près des micros...