« Trois sur Cinq » pour accordéon et percussions de Clara Iannotta (4/5)

Nos miniatures sonores sont signées cette semaine par la musicienne italienne active à Berlin, Clara Iannotta ; une suite instrumentale composée sur mesure pour les musiciens du trio KDM en 2012

« Trois sur Cinq » pour accordéon et percussions de Clara Iannotta

Par le Trio K/D/M/: Bachar Khalifé & Gilles Durot (percussions), Anthony Millet (accordéon)

Enregistré en mars 2013

En prélude au Festival Musica 2021

Mouvement 4

Il y a dans les compositions de Clara Iannotta quelques constantes. Parmi ces lignes de force, un sens aigu de l'aspect physique des sons, leur dynamique et la façon dont ils jaillissent du silence. Le silence justement prend de plus en plus de place dans sa musique !

Dans sa suite en 5 mouvements "Trois sur Cinq ", pensée pour les musiciens du trio KDM, on est encore une fois de ce type de rapport au son.

Le 4ème mouvement se démarque des autres mouvements par son caractère méditatif.

