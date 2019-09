" Traces XII " pour harpe et dispositif électronique de Martin Matalon (5/5)

« Traces XII » pour harpe et dispositif électronique de Martin Matalon

Interprété par Nicolas Tulliez, harpe

Avec la collaboration du GRM et Nicolas Déflache, assistant en informatique musicale.

Rediffusion de la création enregistrée le 12 février 2017 à Radio France

Cinquième tableau :

Nicolas Tulliez et Martin Matalon se sont rencontrés il y a un peu plus de trente ans à la Julliard School de New York, et leurs chemins n’ont pas cessé de se croiser depuis.

En 2001 par exemple, Nicolas Tulliez a créé au Châtelet à Paris un trio pour flûte, harpe et alto écrit sur mesure pour lui par le compositeur argentin.

Avec Traces n°XII, élaborée en étroite collaboration avec Nicolas Tulliez, Martin Matalon pousse encore plus loin son exploration de l’instrument. "Trace" est un voyage au cœur du son de l’instrument !