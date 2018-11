" Toucher ", pour piano de Mayu Hirano (4/5)

« Toucher », pour piano de Mayu Hirano

Interprété par Jean-Marie Cottet, piano

Création enregistrée le 15 novembre 2018 à Radio France

En exergue à sa partition « Toucher", ces quelque lignes de Mayu Hirano :

« Le Toucher donne des informations par contact de la peau.

La zone intouchable du clavier obtenue grâce à la troisième pédale n’est pas muette.

Ses résonances s’entrelacent et volent dans l’espace tout au long de la pièce. "

Quatrième tableau :

« Toucher » est sans doute l’oeuvre la plus brève de l’histoire des Alla Breve de France Musique devenus Création Mondiale.

Musique fulgurante donc, qui se dissipe chaque jour dans l’univers des songes. Le pianiste Jean-Marie Cottet l’a enregistrée dans notre studio le 15 novembre à la vitesse de l’éclair, ou presque !

La compositrice était là, et même si elle connaît très bien Jean-Marie Cottet, elle a été surprise, comme nous tous, par la faculté du pianiste à entrer dans sa musique si vite.

Temps suspendu, temps sculpté, et sculpture de l’espace aussi : la musique de Mayu Hirano se joue entre réalité et rêve, conscience du moment et mémoires enfouies.