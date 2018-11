" Toucher ", pour piano de Mayu Hirano (3/5)

« Toucher », pour piano de Mayu Hirano

Interprété par Jean-Marie Cottet, piano

Création enregistrée le 15 novembre 2018 à Radio France

En exergue à sa partition « Toucher", ces quelque lignes de Mayu Hirano :

« Le Toucher donne des informations par contact de la peau.

La zone intouchable du clavier obtenue grâce à la troisième pédale n’est pas muette.

Ses résonances s’entrelacent et volent dans l’espace tout au long de la pièce. "

Troisième tableau :

Lorsqu’on ouvre la partition de "Toucher", la toute nouvelle de composition de Mayu Hirano, on est frappé d’abord par son aspect graphique : des grappes de son qui sont comme des griffures. Des agrégats, des clusters, plaqués à la volée. Et puis il y a les indications d’atmosphère, de « Toucher » : Sensuel, Expressif, "Leggiero & glamour", un binôme plutôt rare en musique contemporaine !

Plus nous entrons dans les accords et les résonances de "Toucher", et plus nous sommes pris dans les filets de cette musique entêtante qui joue avec nos perceptions.

Les cinq fragments se ressemblent étrangement ...