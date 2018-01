" Tangos Utópicos " pour quatuor de saxophones de Luis Naon (2/5)

Deuxième mouvement : Montaigus et Capulets / Montescos y Capuletos

Luis Naon a renoué en 2015 avec les régles du jeu de l'Alla Breve ; une forme qu'il avait approchée dans le passé avec Obertura Urbana, concerto pour bandonéon et orchestre. Pas de bandonéon cette fois - l'instrument du tango - mais un parfum du tango tout de même. Luis Naon a imaginé cinq Tangos utopiques pour les timbres des saxophones. Le deuxième de ces tangos se souvient de Shakespeare et des ballets qui s'en sont inspirés. La danse est là, et bien sûr aussi le conflit, la querelle !

