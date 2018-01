" Tangos Utópicos " pour quatuor de saxophones de Luis Naon (1/5)

Premier mouvement : Courbes inégales / Curvas desiguales

Ils sont tout jeunes et ont été révélés sur France Musique d’abord dans l’émission de Gaëlle Le Gallic "Génération Jeunes Interprètes ».

Les musiciens du quatuor Yendo ont choisi de s'appeler ainsi en hommage à Luis Naon et à l'une de ses pièces antérieures intitulée Yendo. "Tangos utopicos" leur est dédiée et occupe une place bien spécifique dans leur répertoire. En 2017, ils ont d’ailleurs enregistré un album Utopico autour de ces pièces.

Ces tangos sont cinq "visions" décalées du tango, cinq façons de varier les angles, les jeux de lignes et de trajectoires.

Les quatre saxophones évoluent dans ce premier tango en suivant des courbes inégales ...

