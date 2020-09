" T.E.R.R.A " pour flûte, violoncelle et harpe de Nina Šenk (4/5)

La compositrice de la semaine dans cette rediffusion de Création Mondiale est Nina Senk. Elle est slovène, elle a 36 ans, et pour cette émission, elle a imaginé T.E.R.R.A, cinq miniatures autour des Eléments, jouées et créées par les musiciennes du trio Salzedo.

" T.E.R.R.A " pour flûte, violoncelle et harpe de Nina Šenk

Interprétée par le Trio Salzedo :

Marine Perez, flûte Pauline Bartissol, violoncelle & Frédérique Cambreling, harpe

Rediffusion de la création enregistrée le 23 mars 2019 à Radio France

Quatrième Fragment : R

Marine Perez, Pauline Bartissol et Frédérique Cambreling se connaissent depuis près de 15 ans. L’idée d’associer les timbres de leurs instruments respectifs, la flûte, le violoncelle et la harpe, leur est venue très vite, mais le nom du trio ne s’est imposé qu’en 2011 : c’est devenu le Trio Salzedo, en référence au compositeur-harpiste de la première moitié du 20ème siècle : Carlos Salzedo.

Le répertoire du trio est de plus en plus riche car les trois musiciennes sollicitent régulièrement les compositeurs d’aujourd’hui. La rencontre avec Nina Senk en est l’exemple le plus récent, et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que le trio a fait naître dans notre studio la musique pleine de vie de la jeune compositrice slovène.

Aujourd’hui, quatrième mouvement de la suite : le plus terrien des cinq !