" T.E.R.R.A " pour flûte, violoncelle et harpe de Nina Senk (2/5)

« T.E.R.R.A » pour flûte, violoncelle et harpe de Nina Šenk

Interprété par le Trio Salzedo

Avec Marine Perez, flûte Pauline Bartissol, violoncelle & Frédérique Cambreling, harpe

Création enregistrée le 23 mars 2019 à Radio France

Deuxième Fragment : E

Chaque compositeur a sa façon d’envisager la forme si particulière de nos miniatures radiophoniques : le découpage en cinq mouvements de deux minutes.

Pour certains, le chiffre 5 devient un symbole, doté d’une existence propre. Dans le cas de Nina Senk, ce chiffre 5 a motivé le titre de la pièce " T E R R A " : un seul mot, mais 5 lettres !

Avec Nina Senk, les miniatures de la semaine deviennent un vrai jeu de pistes symboliques, car finalement, l’allusion aux Cinq Eléments (l’Eau, l’Air, le Feu, la Terre et l’Ether) n’est pas programmatique. Et si cette deuxième Brève laisse entendre l’Air (jeu éolien de la flûte), tout se fait de façon subtile, comme le sont aussi les jeux de timbres entre la Harpe, la flûte et le violoncelle.

Ces trois instruments appartiennent d’ailleurs à des familles d’instruments très différentes, et il faut du temps pour trouver l’équilibre, la balance du son ! Le trio Salzedo a suffisamment de complicité pour avoir trouvé depuis longtemps cette balance !