" Sympathetic Resonance " pour orchestre de Christian Mason (5/5)

« Sympathetic Resonance » pour orchestre de Christian Mason

Interprété par l’Orchestre National de France

Direction Maxime Tortelier

Rediffusion de la Création enregistrée le 19 juin 2015 à Radio France

Sympathetic Resonance is dedicated to the memory of the wonderful Bob Gilmore.

(Sympathetic Resonance est dédiée au merveilleux musicologue Bob Gilmore)

Cinquième mouvement :

"Always seren, calm, contemplative", ce sont les trois adjectifs inscrits par Christian Mason sur la première page de sa partition de Sympathetic Resonance, la musique qu'il a imaginée en 2015 pour cette émission et pour les musiciens de l'Orchestre National de France. Dans cette page contemplative, l'orchestre est un organisme vivant aux modulations infinies. De temps en temps pourtant des voix solitaires s'échappent du collectif ; c'est vrai par exemple dans le dernier mouvement, avec des solos de la trompette et de la flûte piccolo.