" Sympathetic Resonance " pour orchestre de Christian Mason (4/5)

« Sympathetic Resonance » pour orchestre de Christian Mason

Interprété par l’Orchestre National de France

Direction Maxime Tortelier

Rediffusion de la Création enregistrée le 19 juin 2015 à Radio France

Sympathetic Resonance is dedicated to the memory of the wonderful

Bob Gilmore. (Sympathetic Resonance est dédiée au merveilleux musicologue Bob Gilmore)

Quatrième mouvement :

Autrefois compositeur invité à Royaumont et au Centre Acanthes, mais aussi assistant de Harrison Birtwistle, Christian Mason entretient avec notre pays des liens de fidélité.

L'une de ses pièces a été jouée au festival Messiaen à la Meije, et sa musique a également été interprétée par l'Ensemble Cairn et l'Ensemble Intercontemporain. Autre lien à la France, Pierre Boulez a été son mentor lors d'une résidence à l'Académie du festival de Lucerne.

Sa musique ressurgit cette semaine dans nos programmes à la faveur d'une page de dix minutes imaginée en 2015 pour notre émission : Sympathetic Resonance, cinq mouvements écoutés jour après jour, mais finalement une seule et même idée !