" Sympathetic Resonance " pour orchestre de Christian Mason (3/5)

« Sympathetic Resonance » pour orchestre de Christian Mason

Interprété par l’Orchestre National de France

Direction Maxime Tortelier

Rediffusion de la Création enregistrée le 19 juin 2015 à Radio France

Sympathetic Resonance is dedicated to the memory of the wonderful Bob Gilmore.

(Sympathetic Resonance est dédiée au merveilleux musicologue Bob Gilmore)

Troisième mouvement :

Christian Mason a contourné la difficulté de nos miniatures radiophoniques (écrire 5 mouvements de 2 minutes quand on choisit l'orchestre...) en pensant sa pièce Sympathetic Resonance plutôt comme un seul grand mouvement.

C'est le caractère de la pièce qui donne l'unité à l'ensemble.

Always seren, calm, contemplative, voici ce que le compositeur a indiqué sur la première page de cette pièce nouvelle enregistrée en juin 2015 à Radio France par les musiciens de l'Orchestre National de France.

Juste au dessus de ces indications, une dédicace : Sympathetic Resonance est dédiée à la mémoire du "merveilleux" Bob Gilmore.

Mais qui est Bob Gilmore ? Christian Mason nous éclaire ...