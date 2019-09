" Sympathetic Resonance " pour orchestre de Christian Mason (2/5)

« Sympathetic Resonance » pour orchestre de Christian Mason

Interprété par l’Orchestre National de France

Direction Maxime Tortelier

Rediffusion de la Création enregistrée le 19 juin 2015 à Radio France

Sympathetic Resonance is dedicated to the memory of the wonderful Bob Gilmore.

(Sympathetic Resonance est dédiée au merveilleux musicologue Bob Gilmore)

Deuxième mouvement :

Le phénomène de résonance est au coeur de Création mondiale de Christian Mason"Sympathetic Resonance".

On rencontre d'ailleurs fréquemment le terme de résonance dans l'oeuvre de ce jeune compositeur anglais, et justement les effets de résonance dans cette pièce enregistrée en juin 2015 à Radio France, sont provoqués par un dispositif particulier. Le piano de l'orchestre est utilisé comme résonateur pour la trompette et le trombone solo.

L'idée de ce dispositif a évolué au moment de l'enregistrement ; il fallait que les sons soient projetés loin dans l'acoustique du Grand Auditorium de la radio !