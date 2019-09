" Sympathetic Resonance " pour orchestre de Christian Mason (1/5)

« Sympathetic Resonance » pour orchestre de Christian Mason

Interprété par l’Orchestre National de France

Direction Maxime Tortelier

Rediffusion de la Création enregistrée le 19 juin 2015 à Radio France

Sympathetic Resonance is dedicated to the memory of the wonderful Bob Gilmore.

(Sympathetic Resonance est dédiée au merveilleux musicologue Bob Gilmore)

Premier mouvement :

Christian Mason a noué de nombreux liens avec la France, grâce à quelques résidences et aux rencontres qu'il y a faites.

Comme ce jeune compositeur est aussi directeur artistique d'un ensemble de musique d'aujourd'hui, il ne manque pas une occasion de faire jouer dans les programmes de l'Ensemble Octandre, la musique des compositeurs français.

En retour, la France a toujours accueilli Christian Mason, et la radio aussi ! En juin 2015, l'Orchestre National de France a créé dans les murs de son nouvel auditorium une pièce de Christian Mason pensée pour cette émission : Sympathetic Resonance.

Nous la réécoutons en cette rentrée 2019, et en découvrons aujourd'hui le premier mouvement.

Le piano y joue un rôle bien spécifique ...