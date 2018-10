" Super [P|PE(s)] demo " pour violon solo et dix musiciens de Andrzej Kwiecinski (Rediffusion 3/5)

« Super [P|PE(s)] demo » pour violon solo et dix musiciens de Andrzej Kwiecinski

Interprété par Ashot Sarkissjan, violon

Et l’Ensemble 2e2m

Direction Pierre Roullier

Rediffusion de la création enregistrée le 30 mai 2017

Module 3

Andrzej Kwiecinski a parmi ses proches amis des adeptes des jeux vidéo et s’y adonne lui aussi de temps en temps. La musique qu’il a imaginée pour France Musique et pour nos Alla Breve en mai 2017 a un lien direct avec cet engouement. De nombreux éléments sonores et gestuels du jeu sont gravés dans la musique de Super Pipes Demo.

Le compositeur s’amuse comme le joueur devant sa playstation. Il s’amuse avec les sons, avec les instruments de musique qu’il détourne, demandant aux musiciens des gestes nouveaux- ou en tout cas pas ordinaires . Il mélange les instruments traditionnels aux objets (tubes en PVC et ballons de baudruche) !

NB : Andzej Kwiecinski a reçu une commande Alla Breve suite à la 61ème Tribune Internationale des Compositeurs. Au cours de ce concours, sa pièce Canzon de Baci avait été distinguée par le jury et lui a valu plusieurs récompenses dont cette commande de Radio France.