" Super [P|PE(s)] demo " pour violon solo et dix musiciens de Andrzej Kwiecinski (Rediffusion 2/5)

« Super [P|PE(s)] demo » pour violon solo et dix musiciens de Andrzej Kwiecinski

Interprété par Ashot Sarkissjan, violon

Et l’Ensemble 2e2m Direction Pierre Roullier

Rediffusion de la création enregistrée le 30 mai 2017

Andrzej Kwiecinski écrit une musique qui doit procurer du plaisir à celui qui l’écoute et à celui qui la joue. Impensable pour ce jeune compositeur autrefois chanteur (il a été contreténor et a chanté le répertoire italien dans l’ opéra baroque) de ne pas dialoguer avec le public !

Il y a donc toujours dans sa musique quelque chose de ludique et Super Pipes Demo est l’exemple type !

Le ressort de la pièce c’est le jeu vidéo et par conséquent la rapidité de gestes et de réactions du joueur, donc du musicien. Cette partition est de la haute voltige, tant pour les musiciens de l’ensemble, que pour le soliste Ashot Sarkissian, qui ont pris le parti en effet de se jeter à l’eau et de s’amuser en jouant cette musique

NB : Andzej Kwiecinski a reçu une commande Alla Breve suite à la 61ème Tribune Internationale des Compositeurs. Au cours de ce concours, sa pièce Canzon de Baci avait été distinguée par le jury et lui a valu plusieurs récompenses dont cette commande de Radio France.